أسعار النفط تستقر وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة

استقرت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-9-2024، بعد ارتفاعها خلال الجلستين السابقتين، وسط ترقب المستثمرين للقرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

ونشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء ارتفعت بعد انخفاضها مساء أمس متأثرة بوجود احتمالات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، فضلاً عن احتمالات اندلاع المزيد من العنف في الشرق الأوسط الأمر الذي قد يتسبب في تعطيل محتمل للإمدادات في منطقة رئيسية للإنتاج.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 73.16 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.66 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 72.77دولار للبرميل. وصعدت عقود الخامين القياسيين نحو دولارًا واحدًا للبرميل أمس مع استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم بعد الإعصار فرنسين، بالإضافة إلى مراهنة المتعاملين على أن الطلب سيزيد بعد أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي خلال أربع سنوات.

وارتفعت عقود الخامين القياسيين بنحو دولار للبرميل أمس الثلاثاء وسط استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بعد الإعصار فرنسين، فضلا عن مراهنة المتعاملين على أن الطلب قد يزيد بعد ما سيكون أول خفض لأسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي في أربع سنوات.

كما تلقت الأسعار دعما من احتمال اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات محتملة للإنتاج في منطقة محورية بعد تفجيرات متزامنة تعرضت لها أجهزة مناداة (بيجر) تابعة لحزب الله واتهمت الجماعة إسرائيل بالمسؤولية عنها. وصعدت عقود الخامين القياسيين نحو دولارًا واحدًا للبرميل أمس مع استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم بعد الإعصار فرنسين، بالإضافة إلى مراهنة المتعاملين على أن الطلب سيزيد بعد أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي خلال أربع سنوات.