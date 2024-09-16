ارتفاع سعر النفط مع انتظار خفض أسعار الفائدة الأمريكية

شهد اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر، ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، بجانب استئناف الإمدادات الأمريكية بعد الإعصار فرانسين وبيانات صينية أضعف.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

ووفق لوكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 15 سنتا أو 0.2 % إلى 71.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 23 سنتا أو 0.3 % إلى 68.88 دولار للبرميل.

كما كانت العقود الآجلة للنفط الخام قد أغلقت على انخفاض في الجلسة السابقة، مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات مع استئناف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك في أعقاب الإعصار فرانسين ومع ظهور بيانات متزايدة تشير إلى ارتفاع أسبوعي في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.

وبالرغم من ذلك لا يزال ما يقرب من خمس إنتاج النفط الخام و28% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفا عن العمل في أعقاب إعصار فرانسين.

وينتظر الكثيرون خفض أسعار الفائدة الذي سيقدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد اجتماعه في 17 و18 سبتمبر، والذي سيؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط.



تباطؤ نمو الناتج الصناعي في الصين

أما في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في أغسطس، في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.

كما انخفض إنتاج مصافي النفط للشهر الخامس على التوالي، حيث أدى الطلب المخيب للآمال على الوقود وهوامش التصدير الضعيفة إلى كبح الإنتاج.

استقرار الدولار بعد فشل محاولة اغتيال ترامب الثانية



وعلى صعيد آخر، شهدت العملة الأمريكية “الدولار”، استقرارا بعد أن أصبح المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب آمنا في أعقاب ما قاله مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يبدو أنه محاولة اغتيال ثانية خارج ملعبه للجولف في فلوريدا.