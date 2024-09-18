الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

تفاصيل اندلاع النيران في أحد المحلات بالدقي والسبب في «التكيف»

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ قليل في مطعم ومحل كايرو بشارع التحرير في الدقي ،دون وقوع ضحايا أو إصابات بشرية .

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغ بنشوب حريق في مطعم كائن بشارع التحرير بداىرة قسم شرطة الدقي ،وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والدفع ب3سيارات مطافي والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للأجزاءوالعقاران المجاورة .
وشهد شارع التحرير حالة من التكدس المروري جراء الحريق ،وتمكنت الأجهزة المرورية والأمنية من إعادة فتح الطريق وإعادته الي طبيعته أمام السيارات والمارة 
وكانت منطقة الدقي قد شهد منذ قليل اندلاع حريق في أحد المطاعم ،وتعالت كثافات الأدخنة والسنة النيران التي اندلعت في أحد أجهزة  التكييف ، ما ادي الي خلق حالة من الفزع والرعب بين المواطنين  والمارة .

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الجريدة الورقية