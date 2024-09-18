الأردن يجري تدريبًا ضخمًا براجمات الصواريخ.. فيديو

عرضت القناة الرسمية للقوات المسلحة الأردنية على موقع الفيديوهات القصيرة يوتيوب، مقطع فيديو لإجراء سلاح المدفعية الملكي تمرينا ضخما لراجمات الصواريخ المتعددة تحت اسم “مطر غزير 3” وشهده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

واستمع الملك عبدالله الثاني، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد سلاح المدفعية الملكي حول تطورات السلاح، بالإضافة إلى الأسلحة والمعدات الحديثة التي تم إدخالها.

كما قدم رئيس شعبة العمليات والتدريب عرضا عن التمرين، الذي يحاكي تهديدات محتملة والإجراءات المتخذة لمواجهتها.

وتابع الملك عبدالله الثاني أيضاً رمايات حية توضح دور سلاح المدفعية في تقديم الإسناد خلال تنفيذ مهام تشكيلات ووحدات المناورة.

وشمل التمرين رمايات لراجمات صواريخ حديثة، بالإضافة إلى المدفعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومدافع الهاون. كما تم تحميل فصيل من سرية مدفعية لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (التدخل السريع) بالتزود بذخيرة راجمات الصواريخ بواسطة طائرات سلاح الجو العمودية.

ويهدف التمرين إلى اختبار الجاهزية العملياتية والقتالية لوحدات سلاح المدفعية، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ والتنسيق، فضلاً عن مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة.

وتجول العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، في معرض للأسلحة والمعدات والذخائر المستخدمة في سلاح المدفعية الملكي.

وأشاد الملك عبدالله الثاني بدقة ومهارة المشاركين في التمرين، وبالكفاءة العالية لتشكيلات القوات المسلحة.

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