طلاب علوم جامعة جنوب الوادي يرصدون ظاهرة خسوف القمر

نظم طلاب كلية العلوم - قسم الفيزياء - برنامج الفيزياء الجوية والفلك فعاليات اليوم الفلكي السادس لطلاب جامعة جنوب الوادي لمتابعة ظاهرة خسوف القمر الجزئي.

وبدأت الفعاليات يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 من قاعة مؤتمرات مبني البيولوجي الجديد بكلية العلوم بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور خالد بن الوليد عبد الفتاح عميد كلية العلوم والدكتور جمال عبد الله وكيل كلية العلوم لشئون الطلاب والتعليم والدكتور بدري نوبي عضو هيئة التدريس بشعبة الفيزياء الجوية.

وأقيمت ندوة تعريفية بالظاهرة من إعداد الدكتورة إيمان فؤاد السيد أستاذ الفيزياء الجوية المساعد ومنسق برنامج الفيزياء الجوية والفلك.

وأوضحت أن هذا الخسوف هو خسوف جزئي للقمر (يغطي ظل الأرض حوالي 3.5 % من سطح القمر) يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الأول وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق.

بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق. عقب الندوة قام طلاب برنامج الفيزياء الجوية والفلك بعرض لزملائهم الطلاب بنظارات الواقع الافتراضي VR لكواكب المجموعة الشمسية والقمر.

وفي بداية يوم 18 سبتمبر 2024 ابتداء من الثانية صباحا والنصف ومن أمام بوابة الجامعة تم رصد الظاهرة من الساعة 2:40 صباحا إلى انتهاء الظاهرة في الساعة 6:47 صباحا للمهتمين برؤيتها من طلاب الجامعة بمختلف الكليات.

وقام بالرصد أحمد مصطفي النجار معيد فيزياء الفلك وطلاب برنامج الفيزياء الجوية والفلك (كعمل تطوعي ) وهم إيمان عرفه ربيع وحبيبة عادل أحمد ومحمد أحمد محمد ومنار خالد محمد وندى محمد أحمد مبارك ويوسف عبدالناصر الضوي وكيرلس ريمون خير.

الملتقى الفني:

وتستعد جامعة جنوب الوادي في قنا، لتنظيم الملتقي الفني لشباب الجامعات فى دورته الـ 22 ويُقام الملتقي فى الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر القادم.

وعقد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا بمقر الجامعة بقنا لمناقشة استعدادات الملتقى الفني الـ ٢٢ لشباب الجامعات.

وناقش نائب رئيس الجامعة خلال الاجتماع تشكيل لجان فرق العمل للملتقى و متابعة التجهيزات اللازمة وخطة عمل الملتقى لضمان نجاح الملتقى.

وأبرز اهتمام إدارة الجامعة باستضافة الملتقى حيث يُدعم الروابط بين الجامعات ويشجع على تبادل الخبرات والمعارف بين الشباب الجامعي، مؤكداً حرص جامعة جنوب الوادي على توفير كل سبل الدعم لضمان نجاح الملتقى.