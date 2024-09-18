تجاوزت الـ41 ألف شهيد .. ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا أضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,551 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 20 شهيدا، و54 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

داني حالوتس: نتنياهو خطر على أمننا ويسعى إلى استمرار الحرب لأطول مدة ممكنة

نشرت صحف عبرية تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق داني حالوتس، اليوم، وجه فيها انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محذراً من أن سياساته تشكل خطراً كبيراً على أمن إسرائيل.

وفي تصريحاته، قال حالوتس إن نتنياهو يتعمد إطالة أمد الحرب الحالية لأغراض سياسية وشخصية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد. وأضاف أن نتنياهو "يسعى بكل السبل إلى إبقاء الصراع مستمراً، على حساب أرواح الجنود والمدنيين"، مشدداً على أن هذه التصرفات تضر بالمصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل.

وأوضح حالوتس أن السياسة المتبعة من قبل نتنياهو تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية، من خلال تغذية شعور الخوف بين الإسرائيليين وإطالة أمد التوترات. وحذر من أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد والمخاطر التي تهدد أمن إسرائيل على المدى البعيد.

في الختام، طالب حالوتس القادة السياسيين والعسكريين بالتحرك لوقف هذه السياسات التي وصفها بـ"المدمرة"، والعمل على إيجاد حلول سريعة لوقف الصراع المستمر بما يحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة.

سرايا القدس: مقاتلونا في قباطية يكتشفون قوة صهيونية ويخوضون مواجهات عنيفة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها في بلدة قباطية نجحوا في اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة كانت تحاول تطويق أحد المنازل.

وأوضحت السرايا في بيانها أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية التي كانت تنفذ عملية الحصار، وأن اشتباكات عنيفة تدور حالياً بين مقاتليها وقوات الاحتلال في محيط المنزل المستهدف.

وأشارت السرايا إلى أن مقاتليها مستمرون في التصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام البلدة، مؤكدة على الجاهزية العالية لمجموعاتها في مواجهة العدو.

انطلاق الانتخابات التشريعية في الشطر الهندي من كشمير لأول مرة منذ 10 سنوات

بدأت اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، حيث يتم اختيار نواب الحكومة المحلية في ظل إجراءات أمنية مشددة.