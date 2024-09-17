بوريل يحذر من اندلاع حرب إقليمية جراء عدم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء من أن كل يوم يمر دون وقف لإطلاق النار في غزة يعرض حياة السكان والرهائن المحتجزين هناك للخطر بالإضافة إلى مخاطر اندلاع حرب إقليمية.

جاء ذلك في تصريحات بوريل للصحفيين في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عقب مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في لبنان وإصابة 2750 آخرين بسبب انفجار أجهزة اتصال في جميع أنحاء الدولة اللبنانية، بما في ذلك أعضاء من حزب الله، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وقال بوريل إنه سيسعى للحصول على مزيد من المعلومات من بيروت، التي غادرها للتو، لكنه أقر بأن هذا الانفجار قد يؤدي إلى تصعيد التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة.

وأضاف بوريل: "من المؤكد أن هناك احتمالا لانتقال الحرب إلى لبنان".

وبتكرار سؤاله عن الموعد الذي يأمل التوصل فيه إلى وقف لإطلاق النار، أصر بوريل على أنه لا يستطيع التحديد.

وقال بوريل: "أعلن الرئيس بايدن عن خطة لوقف إطلاق النار. كان الجميع يتوقعون الاتفاق عليها وبسرعة. لا أستطيع أن أتوقع ما يمكن أن يحدث في الأيام أو الأسابيع المقبلة. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن جميع الجهات الفاعلة المعنية يجب أن تستمر في الضغط على الطرفين للتوصل إلى هذا الاتفاق".