إبراهيم عيسى: حماس أدخلت شعب غزة في حرب عدمية.. جماعة معتوهة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حماس أدخلت شعب غزة في حرب عدمية، حماس وحزب الله لا يعنيه المدنيين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمدنيين من الشعب اللبناني، مؤكدًا أن عملية 7 أكتوبر ادخلت الشعب الفلسطيني في أوقات سوداء وساعات من التدمير والقتل وجعلت الاحتلال يستمر في قتل الأطفال والنساء وتدمير المنازل، متابعًا: "حماس جماعة معتوهة.. وإسرائيل دخلت غزة وقامت بالاجتياح البري ومنذ عام تحارب وتدمر قطاع غزة".

وتحدث "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن إطلاق النار من قبل مواطن أردني بمعبر الكرامة وقتل 3 إسرائيليين، موضحًا أن حماس وأخوان حماس تعاملت مع الموقف بأنه مشهد رهيب وأنه ضرب إسرائيل ضربة هائلة وخرجت العديد من المظاهرات في الأردن ومطالب بعودة جثمان منفذ العملية، قائلًا: "ايه العتة ده.. عمل ايه يعني ايه الجرا".

وشدد على أن عمليات حماس ضد إسرائيل لم تحقق أي نتائج للشعب الفلسطيني إلا الدمار ولم تعد بشئ بالحق الفلسطيني، موضحًا أن البعض يفرح بـ"الولا أي حاجة"، مؤكدًا أن أي عمل يستهدف أي مدني حتى لو مدني إسرائيلي هي عملية إرهابية.

وتابع: "هذه العمليات لم تعود بالحق الفلسطيني ولم تخلص الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي"، موضحًا أن مشاعر الشعوب والرغبة في إزاء إسرائيل أكبر من الرغبة في تحقيق مصلحة وإفادة النفس.