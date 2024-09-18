التصدي لمحاولة ترويج 12 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (12) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين بالاستعراض القوة وتلويح بالعنف في منطقة مدينة نصر.

كانت النيابة العامة أمرت بأحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وجهت لها تهمة استعراض قوة وتلويح بالعنف في مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3696 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المقيد برقم 407 لسنة كلي القاهرة الجديدة، المتهمبن : مأمون .س، ضياء.س،زياد .س، أحمد .ح، بالتعدي على المجني عليهما " عمرو مجدي"، "رمضان محمود" عمدا واحدثوا بهما الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، نشب بينهما مشاجرة بسبب خلاف مالي ولذلك وتعدوا عليهما واستعرضوا القوة وتلويج بالعنف واطلقوا بعد الشماريخ مما تسببوا في فزع الاهالي، وحضر رجال مباحث القسم وتم القبض على المتهمين وبمواجتهما أقروا بارتكابهم الواقعة