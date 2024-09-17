ضبط عامل أطلق الرصاص على شخصين بسبب خلافات الجيرة بدار السلام

أصيب عامل يبلغ من العمر 43 سنة بطلق ناري بالفخذ الأيمن ونجل عمومته يبلغ من العمر 58 سنة بطلق ناري بالقدم اليسرى تعدى عليهما عامل زراعي بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابتهما في مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصابتين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد الرحيم . ع . م . ح" 43 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن ونجل عمومته "إبراهيم . ا . م . ح" 58 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالقدم اليسري وتم نقلهما لمستشفى دار السلام المركزي وتحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وطرف ثان "محمد . ر . ح . م" 35 سنة عامل زراعي الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني [السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنها إصابة الطرف الأول المشار إليها بسبب خلافات الجيرة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا وقوع حادث إنقلاب سيارة بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عنه مصرع سائق السيارة يبلغ من العمر 57 سنة يقيم بدائرة المركز وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بانقلاب سيارة ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "علي . ن . م . ا" 57 سنة سائق يقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمستشفى المنشاة المركزي وبسؤال شقيق المتوفي "عصام . ن . م . ا" 39 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .