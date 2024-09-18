الدولار يتأرجح قبل قرار المركزي حول الفائدة

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-9-2024، بينما عوض الين بعض خسائره مع تعديل المستثمرين لمراكزهم في الساعات الأخيرة قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وترجح الأسواق خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ويتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية منذ يوليو. وسجل الدولار 1.1119 لليورو، إذ بقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو مع ترقب التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يزيد عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وصعد الين بأكثر من 12 بالمئة منذ يوليو ويواصل الصعود وسط اتجاه بنك اليابان إلى التشديد النقدي على عكس القرار المتوقع للمركزي الأميركي. ويتخذ بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة. وارتفع الين 0.7 بالمئة إلى 141.41 للدولار اليوم الأربعاء، معوضا بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين، بحسب بيانات "رويترز".

ولامس الدولار الأسترالي لفترة وجيزة أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6773 دولار أميركي، في حين دعم ارتفاع أسعار الحليب الدولار النيوزيلندي ليصل إلى 0.6196 دولار أمريكي، على الرغم من أن تلك التحركات مؤقتة قبل اجتماع المركزي الأميركي.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3158 دولار بعد أن ارتفع مدعوما بدلالات على متانة الاقتصاد وثبات التضخم. ومن المقرر صدور بيانات التضخم البريطانية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بينما من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند خمسة بالمئة غدا الخميس مع توقعات بنسبة 35 بالمئة فقط بخفضها.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.36 جنيه للشراء.

48.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.74 جنيه للشراء.

53.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.62 جنيه للشراء.

63.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.86 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.88 جنيه للشراء.

158.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.15 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.27 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.