أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-9-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.36 جنيه للشراء، 48.46 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 53.74 جنيه للشراء، و53.93 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.86 جنيه للشراء، 12.91 جنيه للبيع، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.36 جنيه للشراء.

48.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.74 جنيه للشراء.

53.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.62 جنيه للشراء.

63.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.86 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.88 جنيه للشراء.

158.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.15 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.27 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

تأرجح الدولار الأربعاء بينما عوض الين بعض خسائره مع تعديل المستثمرين لمراكزهم في الساعات الأخيرة قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وترجح الأسواق خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ويتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية منذ يوليو. وسجل الدولار 1.1119 لليورو، إذ بقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو مع ترقب التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يزيد عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وصعد الين بأكثر من 12 بالمئة منذ يوليو ويواصل الصعود وسط اتجاه بنك اليابان إلى التشديد النقدي على عكس القرار المتوقع للمركزي الأميركي. ويتخذ بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة.

وارتفع الين 0.7 بالمئة إلى 141.41 للدولار اليوم الأربعاء، معوضا بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين، بحسب بيانات "رويترز".