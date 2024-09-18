ننشر قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح الأربعاء، زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى القانون رقم 88 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز.

وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويض رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية، تقرر الآتي:

(المادة الأولى)

يجدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو التالي:

150 جنيهًا لأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع لمستهلك.

200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلوجرامًا تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.

هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

(المادة الثانية)

على الجهة المختصة -كل فيما يخصه– اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.