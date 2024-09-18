ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز.. ومواطنون: "الحل في الحطب ونشارة الخشب"

ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح الباكر حالة من الجدل بين المواطنين، عقب تداول بعض الأنباء عن زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز بشكل ملحوظ، حيث إن هناك أسعارًا جديدة سيتم تطبيقها من اليوم الأربعاء، برفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى مبلغ 50 جنيهًا لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع.

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري

ووفقًا للمتداول سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 200 جنيه، وخلال ذلك خرج الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتناول تلك الأنباء بشكل ساخر: حيث كتب حساب يحمل اسم مجلة صوت البلينا: بعد ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى ١٥٠ جنيهًا، هل ستعود الأسر الريفية للعودة لاستخدام الكانون بديلا عن أنابيب البوتاجاز.

زيادة أسعار الأنابيب

كما تساءل حساب يحمل اسم صدى أسيوط عن الأسعار قائلا: "ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز داخل المستودع إلى 150 جنيهًا داخل المستودع، أمال برة هتكون بكام؟، وهو ما يكشف أن قرار زيادة أسعار الأنابيب أحدث حالة من الارتباك لدى الكثير من المواطنين، حيث كشف حساب يحمل اسم راوية قائلا: "كفاية كدا الأسعار دي ملهاش سقف تفضل عنده هتفضل تزيد إلى ما لا نهاية، نستغفر الله العظيم من كل ذنب ونتوب إليه اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

زيادة أسعار الغاز السائل وأنابيب البوتاجاز

وفي سياق آخر نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 2024، بشأن زيادة أسعار الغاز السائل وأنابيب البوتاجاز وجاءت الأسعار كالتالي: 150 جنيهًا لأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك- 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك- 12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.