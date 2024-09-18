الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة

أسطوانة البوتاجاز
أسطوانة البوتاجاز

أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة.. تصدر مؤشرات البحث في "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة حيث تداول الكثير من المواطنين أسعار مختلفة، تكشف عن ارتفاعها بشكل ملحوظ.

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سعر أسطوانة البوتاجاز 

ووفقًا للمتداول يصبح سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام للمستهلك 150 جنيهًا، وذلك من مستودعات التوزيع، كما تم تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 25 كيلوجرام عند 200 جنيه.

سعر الطن من غاز البوتاجاز السائل

وبلغ سعر الطن من غاز البوتاجاز السائل، غير شامل تكاليف النقل، سيكون 12,000 جنيه، حيث إن هذه الأسعار شاملة لرسم الدمغة وفقًا للقوانين السارية، كما يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2024.

 الهيئة العامة للبترول

جدير بالذكر كانت الهيئة العامة للبترول قد انتهت من صفقة شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز في  فصل الشتاء.

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز

وفي وقت سابق قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية،  زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

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