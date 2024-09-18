رئيس الشركة المشرفة على استخدام الذكاء الاصطناعي يكشف تفاصيل التعاقد مع الأهلي

أكد الدكتور محمد أسعد رئيس الشركة المشرفة على استخدام الذكاء الاصطناعي بالنادي الأهلي، أن اختيار المتحف الكبير لإقامة الحفل، جاء بالاتفاق مع مسئولي القلعة الحمراء، مشيرًا إلى الحفل كان مبهرًا ولا يوجد منطقة مثلها في العالم.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "منذ شهر مارس الماضي، تم الاعلان عن تقنيات طبية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهناك تطبيقات تستغرق 30 ثانية فقط للكشف عن أي شئ في الجسم، بتحليل كامل من الجهاز".

وأضاف: "النادي الأهلي لديه فكر مختلف، ولديهم إدارة محترفة، ومهتم بالتفاصيل كاملة، ويمتلك لجان تدرس الأمور الطبية بعناية شديدة، وعلى مدار 7 شهور كان نعقد اجتماعات متواصلة، والجهاز الطبي بالفريق الأول أيضا كان يدرس كافة الأمور، لان لاعبي الفريق الأول ثروة قومية".

وواصل: "نعمل مع كل الفرق الرياضية بالنادي الأهلي، وهدفنا الكشف المبكر عن امكانية التعرض لأي إصابة وتفادي ذلك قدر الامكان".

وأتم: "لاعبو الأهلي متعاونين معنا بشكل كبير، والهدف هو حمايتهم من الإصابات قدر الامكان بواسطة الذكاء الاصطناعي".