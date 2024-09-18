تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر وسامي قمصان

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل اجتمع بين الكابتن محمود الخطيب ومارسيل كولر ومساعده سامي قمصان، الذي عٌقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.



وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الاجتماع كان للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريق للسوبر الافريقي".

وأضاف:" تطرق الكابتن الخطيب في الاجتماع للحديث عن احتياجات الفريق المتبقية من وجهة نظر كولر والذي أكد على احتياجه للتعاقد مع جناح ومهاجم أو لاعب يستطيع اللعب في المركزين".

وأكمل :" كولر رفض اوسو ديبيس الذي يلعب في الدوري الصيني والذي كان تم الوصول معه ومع ناديه لكل التفاصيل المطلوبة".

وأختتم :" تم عرض أسماء أجانب ومحليين على كولر اليوم للتفكير فيهم قبل نهاية القيد المحلي وهناك هدوء كبير داخل النادي الأهلي لعدم التسرع في إبرام الصفقات خاصًة وأن القيد المحلي ينتهي في أواخر أكتوبر المقبل"