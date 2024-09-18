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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر وسامي قمصان

سامي قمصان وكولر
سامي قمصان وكولر

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل اجتمع بين الكابتن محمود الخطيب ومارسيل كولر ومساعده سامي قمصان، الذي عٌقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

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كولر يجتمع مع الخطيب ولجنة التخطيط قريبًا


وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الاجتماع كان للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريق للسوبر الافريقي".
وأضاف:" تطرق الكابتن الخطيب في الاجتماع للحديث عن احتياجات الفريق المتبقية من وجهة نظر كولر والذي أكد على احتياجه للتعاقد مع جناح ومهاجم أو لاعب يستطيع اللعب في المركزين".
وأكمل :" كولر رفض اوسو ديبيس الذي يلعب في الدوري الصيني والذي كان تم الوصول معه ومع ناديه لكل التفاصيل المطلوبة".
وأختتم :" تم عرض أسماء أجانب ومحليين على كولر اليوم للتفكير فيهم قبل نهاية القيد المحلي وهناك هدوء كبير داخل النادي الأهلي لعدم التسرع في إبرام الصفقات خاصًة وأن القيد المحلي ينتهي في أواخر أكتوبر المقبل"

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