محامي رمضان صبحي: طعن الوكالة الدولية اجراء شكلي

كشف هاني زهران المحامي الدولي، موقف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد طعن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، على قرار رفع الإيقاف عن اللاعب.

وقال زهران في تصريحات نقلها خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" رمضان صبحي سيستمر في المشاركة بشكل طبيعي والطعن المقدم من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على قرار الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، لن يمنعه من المشاركة".

وأختتم:" الفصل في الدعوى قد يستمر لمارس ٢٠٢٥، وجاهزين بمستندات جديدة سنقدمها أمام المحكمة الدولية للرد على الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".