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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شاهد بالفيديو.. هدف ميلان في مرمى ليفربول

ميلان
ميلان

نجح إي سي ميلان الإيطالي في تسجيل الهدف الأول أمام نظيره ليفربول، في المباراة التي يستضيفها ملعب "سان سيرو"، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، موسم 2024/25.

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ونجح كريستيان بوليسيتش في تسجيل هدف ميلان الأول في شباك الريدز، بعد هجمة مرتدة سريعة، استطاع من خلال لاعب النادي الإيطالي تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

شاهد.. هدف كريستيان بوليسيتش في مرمى ليفربول


وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.
خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.
خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، جاكبو.
خط الهجوم: جوتا.
البدلاء: كيليهر، جاروس، جو جوميز، واتارو إندو، لويس دياز، داروين نونيز، كييزا، جونز، روبرتسون، كوانساه، مورتون، برادلي.
 

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