بايرن ميونخ يتقدم على دينامو زغرب بثلاثية في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا..

أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه دينامو زغرب الكرواتي متقدماً بثلاثة اهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر الفريق البافاري على وسط الملعب تماماً وحاصر دينامو زغرب في مناطقه الدفاعية منذ الدقيقة الأولى.

إستمر الصمود الكرواتي حتى الدقيقة 20 عندما إحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها هاري كين أول أهداف البايرن.

وفي الدقيقة 34 أحرز رفاييل جيريرو الهدف الثاني لأاصحاب الأرض قبل أن يضيف الفرنسي مايكل اوليسي المنضم حديثاً لصفوف بايرن ميونخ الهدف الثالث ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 3-0.