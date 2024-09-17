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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

دوري أبطال أوروبا..

بايرن ميونخ يتقدم على دينامو زغرب بثلاثية في الشوط الأول

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ ودينامو زغرب

أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه دينامو زغرب الكرواتي متقدماً بثلاثة اهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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بايرن ميونخ في مهمة صعبة أمام دينامو زغرب فى دوري أبطال أوروبا

سيطر الفريق البافاري على وسط الملعب تماماً وحاصر دينامو زغرب في مناطقه الدفاعية منذ الدقيقة الأولى.

إستمر الصمود الكرواتي حتى الدقيقة 20 عندما إحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها هاري كين أول أهداف البايرن.

وفي الدقيقة 34 أحرز رفاييل جيريرو الهدف الثاني لأاصحاب الأرض قبل أن يضيف الفرنسي مايكل اوليسي المنضم حديثاً لصفوف بايرن ميونخ الهدف الثالث ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 3-0.

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