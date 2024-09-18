محافظ السويس يشهد إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

شهد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، أمس الثلاثاء، إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمحافظة السويس، بمشاركة عدد من المديريات والإدارات بالمحافظة.

يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقها بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم أمام ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والمهندس احمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد، ورؤساء الاحياء و مديري المديريات، والجهات المعنية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشباب، والمرأة.

ومن فعاليات المبادرة اليوم قام المحافظ بزيارة الي مسجد حمزة بن عبدالمطلب بحي فيصل لحضور فعاليات للاطفال وتحفيظ القران وتواشيح وابتهالات دينية لعدد من الأطفال وتم التاكيد علي اهمية بناء الانسان والتحلي بالأخلاق الحميدة والقيم في مجتمعنا.

كما تفقد محافظ السويس كنيسة مار جرجس لمتابعة الانشطة التي تقام بها ومن أهمها عيادات المحبة الطبية التخصصية التي تقدم خدمة للمجتمع السويسي بأسعار رمزية في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تفقد مركز مار جرجس التعليمي الذي يقدم خدمة تعليمية للمواطنين.

محافظ السويس يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بأحياء المحافظة

وتفقد المحافظ فعاليات مديرية وقصر ثقافة السويس الذي اقام عدد من الأنشطة كمعرض للكتاب وعروض فنية بحديقة التعاونيات بحي فيصل، وكذلك تابع المحافظ نشاط ومعرض الاسر المنتجة من مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية.

وثمن محافظ السويس المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا على توفير كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف المبادرة، نحو بناء مجتمع متكامل، وتحسين حياة المواطن من خدمات عامة ، تستهدف كافة الفئات العمرية.

وأضاف "الشاذلي" أن المبادرة ترتكز على بناء الوعي، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة التي تجري علي أرض المحافظة.

وتتضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.