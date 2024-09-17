قنا| إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان "

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، حفل إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمحافظة قنا، وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث شهد الحفل اصطفاف المعدات والسيارات الخدمية وسيارات مبادرات وزارة الصحة والجهات المشاركة في المبادرة،

وثمن محافظ قنا دور المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا انها تستكمل مع المبادرات الأخرى التي تهتم بالمواطن المصرى مثل مبادرة "حياة كريمة".

وترتكز مبادرة بداية على التنمية البشرية والاستهداف الجغرافي لتحسين خصائص السكان والارتقاء بجودة الحياه للمواطنين من خلال تكامل جوانب التنمية البشرية المتمثلة فى "التعليم - والصحة - الضمان والحماية الاجتماعية -خلق فرص العمل - والتمكين الاقتصادي"، حيث تكمن اهميتها في التوجه نحو اللامركزية.

واكد على تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة، لتحقيق أهدافها .

الجدير بالذكر أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها وزارات التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من شباب المحافظة المشاركين فى المبادرة.

الاستعدادات:

تابع نائب محافظ قنا، في وقت سابق، كافة التجهيزات النهائية الخاصة بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والمقرر إطلاقها يوم ٢٨ أغسطس الجارى وتستمر لمدة ١٠٠ يوم بمشاركة كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وترأس نائب المحافظ، الاجتماع التنسيقي لمناقشة خطط ورؤى الجهات الشريكة، بحضور وكلاء وزارة الصحة والسكان، والتضامن الإجتماعى، والأوقاف، والشباب والرياضة، والقوى العاملة.

واوضح نائب محافظ قنا، أن تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية من مختلف المحافظات بهدف تنمية الإنسان، من خلال العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين.

تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية ببناء مجتمع متقدم ومتكامل، بمشاركه كافة الوزارات وجهات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ، لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

و أضاف أن المبادرة سوف تحقق التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، ومن ثم تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، عن طريق تحسين الخصائص الإنسانية، ورفع قيم الولاء والانتماء الوطني، والثقافي، والديني، بين كافة الوزارات والهيئات والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث نقله نوعيه في مستوى الخدمات المقدمة، بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين.