محافظ شمال سيناء يشهد انطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

شهد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء انطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالعريش، وذلك بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ شمال سيناء أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، تأتي بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان.

وأضاف المحافظ أنه مبادرة بداية ترتكز على بناء الوعي، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة التي تجري على أرض شمال سيناء، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

أهم محاور المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وتتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

- التعليم: بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

- الصحة: بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.

- الرياضة: من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.

- الثقافة: بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

- تأمين فرص العمل: بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

يتم ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.

وضمن المبادرات الفرعية التابعة لمبادرة بداية برامج خاصة بالأطفال حيث هناك برنامج الأطفال من عمر يوم وحتى سن 6 أعوام وتأتى أهدافه في التالى:

- تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع.

-الاهتمام بالصحة وتقليل وفيات الأطفال حتى سن 28 يوما.

ويأتي المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

كما يوجد برنامج فرعى خاص بالفئة العمرية من عمر 6 أعوام وحتى 18 عام وتأتى أهدافه في التالى:

- برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم.

-تجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل.

وتُعد المبادرات الرئاسية دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.