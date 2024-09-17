طريقة عمل آيس كريم باللوتس لمذاق منعش وشهي

آيس كريم باللوتس هو خيار مثير ولذيذ لمحبي الحلوى، يجمع بين طعم الآيس كريم الكريمي ونكهة اللوتس المميزة، والتي تضفى طعماً خاصاً على الآيس كريم، مما يجعله خياراً رائعاً للمناسبات الخاصة أو كتحلية لذيذة في أي وقت.





طريقة عمل آيس كريم باللوتس

المكونات:

- 200 غرام من بسكويت اللوتس (لوتس بسكويت)

- 500 مل كريمة خفق (كريمة ثقيلة)

- 200 مل حليب كامل الدسم

- 100 غرام سكر

- 4 صفار بيض

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- 100 غرام من معجون اللوتس (اختياري، للحصول على نكهة أقوى)





طريقة تحضير

1. تحضير الكريمة:

- في قدر متوسط، سخن الحليب مع السكر على نار متوسطة حتى يذوب السكر تماماً.

- في وعاء منفصل، اخفق صفار البيض حتى يصبح لونه أفتح ويصبح كثيفاً.





2. تخثر المزيج:

- أضف مزيج الحليب الساخن ببطء إلى صفار البيض مع الاستمرار في الخفق لتجنب تجمد البيض.

- أعد المزيج إلى القدر واطهيه على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يتكاثف (ستعرف أنه جاهز عندما يغطي ظهر الملعقة).





3. تبريد المزيج:

- أزل القدر من على النار واتركه ليبرد تماماً.

- أضف الكريمة والفانيليا إلى المزيج المبرد.





4. **تحضير البسكويت:**

- قم بتكسير بسكويت اللوتس إلى قطع صغيرة.





5. دمج المكونات:

- أضف معجون اللوتس إلى المزيج (إذا كنت تستخدمه) وامزج جيداً.

- أضف قطع البسكويت إلى المزيج وامزج برفق.





6. التجميد:

- صب المزيج في ماكينة الآيس كريم واتبع تعليمات الشركة المصنعة لتجميده.

- إذا لم تكن لديك ماكينة آيس كريم، يمكنك وضع المزيج في وعاء الفريزر، مع التحريك كل 30 دقيقة حتى يتجمد بالكامل.

7. التقديم:

- قدم آيس كريم اللوتس في أكواب أو كؤوس وشاركها مع العائلة والأصدقاء.

استمتع بطعم آيس كريم اللوتس المميز الذي يوازن بين الحلاوة والنكهة الغنية، ليكون إضافة رائعة إلى أي وجبة حلوة.