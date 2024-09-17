رئيس اللجنة البارالمبية يشيد بأداء منتخب مصر للكراسي بعد الفوز على تشيلي

قدم حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ومدير الاتحاد الدولي لبطولة الكراسي المتحرك، التهنئة لمنتخب مصر للكراسي لكرة اليد بعد الفوز على تشيلي بشوطين دون رد، في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة العالم.

وأشاد حسام الدين مصطفي، بمستوي المنتخب الوطني الذي ظهر به أمام تشيلي اليوم، وتحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة.

وطلب رئيس اللجنة البارالمبية من اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة، من أجل التواجد في المربع الذهبي من البطولة المقامة على الأراضي المصرية.

وأضاف رئيس اللجنة، أن وزارة الشباب والرياضة تساند جميع اللالعاب من أجل الظهور بشكل مميز، خاصة بعد النتائج المميزة في البارالمبية بباريس 2024 الماضية.

وتألق عدد من لاعبي المنتخب الوطني في المباراة على رأسهم مجدي طلعت ومحمد حسب النبي.



وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتضم قائمة منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد لخوض البطولة كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية .