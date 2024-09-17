حار ورطب خلال النهار.. حالة الطقس غداً الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 أجواء حارة ورطبة خلال النهار في معظم المناطق، فيما يصبح الطقس مائلاً للحرارة خلال ساعات الليل.

أمواج البحر الأحمر

وأفادت الهيئة بأن أمواج البحر الأحمر ستتراوح ارتفاعاتها بين 1.5 و2.5 متر، بينما سيصل ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى ما بين 1.5 و2 متر.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا الأربعاء درجة عظمى قدرها 34 وصغرى 24 درجة مئوية، في حين ستسجل منطقة الوجه البحري عظمى 33 وصغرى 24 درجة.

أما درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية الغربية فستصل إلى 35 للعظمى و24 للصغرى، بينما ستسجل السواحل الشمالية الشرقية عظمى 31 وصغرى 22 درجة.

بالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 36 وصغرى 28 درجة، وفي شمال الصعيد ستسجل 35 للعظمى و24 للصغرى، في حين سيشهد جنوب الصعيد درجات حرارة تبلغ 37 للعظمى و28 للصغرى.