ارتفاع الحرارة.. حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 إلى الأحد 22 سبتمبر 2024.

وقالت أن الأجواء يسودها طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا.

وفيما يلي حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل:

الأربعاء 18 سبتمبر 2024

يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتنشط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس 19 سبتمبر

يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

و يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

الجمعة 20 سبتمبر

يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتنشط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

السبت 21 سبتمبر 2024

يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتنشط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 22 سبتمبر

ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

ويسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

فيما تنشط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.