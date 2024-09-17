رئيس جامعة العريش يعقد اجتماعًا موسعًا مع شباب الباحثين

في إطار استعدادات جامعة العريش للعام الجامعي الجديد، عقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف تخصصات الجامعة، تم مناقشة مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأنشطة الأكاديمية والبحثية.



وأوصى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بضرورة تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات وورش العمل تمهيدًا لعقد مؤتمر علمي شامل يضم جميع التخصصات بكليات الجامعة المختلفة، وأكد على أهمية هذا المؤتمر في تبادل الأفكار وتعزيز التواصل بين الباحثين والطلاب.



كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة نشر ثقافة النشر العلمي الدولي بين التخصصات البينية بالجامعة، معتبرًا أن ذلك سيسهم في رفع مستوى البحث العلمي وتعزيز مكانة الجامعة على المستوى المحلي والدولي.



وفي سياق متصل، تمت مناقشة إعداد مقترحات للرؤية البحثية للجامعة للعام الجامعي الجديد، حيث دعا الدكتور حسن الدمرداش أعضاء هيئة التدريس إلى تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير البحث العلمي وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات الأكاديمية.



جدير بالذكر أن الجامعة تسعى إلى تحقيق بيئة أكاديمية تشجع على البحث والنشر العلمي، وتعزيز مكانة الجامعة بين الجامعات المصرية والعالمية.