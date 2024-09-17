وزير التعليم العالي: نسعى لإنشاء نظام بيئي متكامل لدعم الابتكار

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعي الوزارة لإنشاء نظام بيئي متكامل لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال فعاليات المعسكر الختامي للمشروعات المشاركة في التصفيات قبل النهائية لأولمبياد الشركات الناشئة، والمؤهلة لبرنامج Gen-Z التليفزيوني جامعة الجلالة.

ونوه وزير التعليم العالي بأنه في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها مارس 2023 ، فإن الوزارة تسعى إلى إنشاء نظام بيئي متكامل لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز وتطوير البيئة الحاضنة للابتكار داخل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

وزير التعليم العالي: توفير الأدوات لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه لم يكن تحقيق هذا الهدف ممكنًا دون توفير الأدوات والبنية التحتية اللازمة، فضلاً عن الدعم اللازم للطلاب، والباحثين، وأعضاء هيئات التدريس؛ لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، وتسويق التكنولوجيا والتحول نحو الجامعات الريادية؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة من الابتكارات والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير التعليم العالي إلى استهداف إنشاء مراكز للابتكار وحاضنات أعمال، وتقديم برامج متخصصة، مع التأكيد على التكامل بين مخرجات هذه المراكز والبرامج والمشروعات، وربطها بالمجتمع الصناعي والقطاعات المستهدفة.

ونبه وزير التعليم العالي بأن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مع تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة داخل النظام البيئي؛ لتحقيق هذه الرؤية والأهداف، وذلك في الأقاليم السبعة الرئيسة في جمهورية مصر العربية.

وأضاف وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تعزيز الاقتصاد الوطني؛ من خلال إنشاء نظام بيئي متكامل لدعم الابتكار وريادة الأعمال والنوابغ داخل الجامعات، والمعاهد، والمراكز البحثية، ومجتمع الأعمال، والسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال دعم الأفكار المبتكرة، وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة؛ مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وبخاصة الخريجين.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية التركيز على دعم ريادة الأعمال وتشجيع إنشاء شركات ناشئة جديدة في مختلف الأقاليم.