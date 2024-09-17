الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لامين يامال وجريزمان يقودان التشكيل المثالي للجولة 5 من الدوري الإسباني

لامين يامال
لامين يامال

اختتمت أمس منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على ريال سوسييداد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب انويتا، بينما حقق برشلونة فوزًا عريضًا على جيرونا برباعية مقابل هدف، وشهدت المباراة تألق النجم الشاب لامين يامال بهدفين.

txt

أتلتيكو مدريد يسحق فالنسيا بثلاثية في الدوري الاسباني

txt

لامين يامال يحقق رقمًا مميزًا في الدوري الإسباني

وفي ختام الجولة فاز أتلتيكو مدريد على فالنسيا بثلاثية دون رد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانولا.

وأعلن موقع Whoscored العالمي عن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من الدوري الإسباني للموسم الجاري والتي جاءت كالأتي:

حارس المرمى: نيلاند.

الدفاع: راسيو، كوستا، باريديس، ألفاريز.

الوسط: لامين جمال، بيدري، غالاغير، نيكو ويليامز.

الهجوم: غريزمان، خافيير بوادو.

الجريدة الورقية