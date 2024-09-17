لامين يامال وجريزمان يقودان التشكيل المثالي للجولة 5 من الدوري الإسباني

اختتمت أمس منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على ريال سوسييداد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب انويتا، بينما حقق برشلونة فوزًا عريضًا على جيرونا برباعية مقابل هدف، وشهدت المباراة تألق النجم الشاب لامين يامال بهدفين.

وفي ختام الجولة فاز أتلتيكو مدريد على فالنسيا بثلاثية دون رد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانولا.

وأعلن موقع Whoscored العالمي عن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من الدوري الإسباني للموسم الجاري والتي جاءت كالأتي:

حارس المرمى: نيلاند.

الدفاع: راسيو، كوستا، باريديس، ألفاريز.

الوسط: لامين جمال، بيدري، غالاغير، نيكو ويليامز.

الهجوم: غريزمان، خافيير بوادو.