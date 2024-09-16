أتلتيكو مدريد يسحق فالنسيا بثلاثية في الدوري الاسباني

حقق فريق اتلتيكو مدريد الأسباني فوزا ساحقا بثلاثة أهداف مقابل لاشىء على منافسه فالنسيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الأسباني.

النتيجة رفعت رصيد أتلتيكو مدريد الى ٨ نقاط من أربعة مباريات فيما استمر فالنسيا على تراجعه الكبير من بداية البطولة حيث تجمد رصيده عند نقطة واحدة .

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف في الدقيقة ٣٩ عبر الوافد الجديد كونور جالاهير وهو الهدف الذي انتهت به أحداث الشوط الاول .

في الشوط الثاني اضاف الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة ٥٤ وأضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.