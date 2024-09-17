يعد الكاري من التوابل التي تتميز بنهكتها اللذيذة، كما انها من أقدم التوابل التي ما تزال مستخدمة حتى وقتنا هذا، تضاف لكثير من المأكولات تمنحها مذاق طيب شهي ينال أعجاب الكبار والصغار.

وتحرص الأمهات على تحضير بعض الاطباق الرئيسية بطرق مختلفة على تدفع الملل والرتابه عن افراد أسرتها من تكرار نفس الأصناف.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير كاري الحمص والبطاطا للنباتيين بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- البطاطا الحلوة : 1 حبة

- حمص : 400 جراماً

- البصل : 1 حبة

- طماطم : 1 حبة

- الثوم : فصّان

- الزنجبيل : قطعة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- مسحوق الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- ملح البحر : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- حليب جوز الهند : نصف كوب

- الكزبرة : أوراق

- الأرز البني : حسب الرغبة (للتقديم)

طريقة التحضير

قطعي الثوم والزنجبيل ناعماً وقطعي البصل إلى مكعبات، ثم قشري البطاطا الحلوة وقطعيها إلى مكعبات مع تُقطيع الطماطم إلى مكعبات، وصفي الحمص واشطفيه تحت الماء الجاري البارد.

سخني الزيت في مقلاة عميقة، ثم أضيفي البصل واقليه لبضع دقائق حتى يصبح ذهبي اللون، وأضيفي الثوم والزنجبيل والبهارات وقلبيها حتى تفوح رائحتها.

ضعي البطاطا الحلوة في المقلاة، وأضيفي الماء الكافي لتغطية البطاطا كلها وتبليها بالملح والفلفل، واتركيها تغلي لمدة 15 دقيقة.

أضيفي الحمص والطماطم واتركيهم حتى النضوج من غير تغطية لمدة 8 دقائق، وبمجرد أن تنضج البطاطا تماماً وتبدأ في الانكسار قليلاً، أضيفي حليب جوز الهند، ودعي المزيج يغلي وأضيفي الكزبرة ثم أطفئي النار.

طريقة تقديم الحمص والبطاطا الحلوة بالكاري: قدمي طبق الحمص البطاطا على الفور ساخناً، مع الأرز لتكون وجبة صحية متكاملة.