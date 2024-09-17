جامعة سوهاج تعلن عن تدشين فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن بدء تدشين فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف تنمية رأس المال البشرى وترسيخ الهوية المصرية، وتنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصري بمختلف فئاته العمرية بشكل سريع ومؤثر، وأضاف أن المبادرة تأتى ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية، وانعكاساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تكاتف جهود جميع جهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعداد خطة عمل شاملة تستهدف تنمية الإنسان المصري وتطوير مهاراته الفردية والجماعية، مما يسهم فى بناء مجتمع جديد واعٍ بأهمية القيم المجتمعية.

وأوضح النعماني، أن المبادرة تنطلق من مركزها الرئيسي بمنطقة المنصة بالعاصمة الإدارية، ومن كافة المحافظات المصرية بنفس التوقيت، وتستمر الفعاليات لمدة 100 يوم من بداية التدشين، مشيراً إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التى أطلقها رئيس الجمهورية، وتجسد إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، وتتضمن عدة محاور رئيسية مثل: تعزيز الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تطوير اقتصاد تنافسي، كما تشمل عدداََ كبيراََ من المبادرات فى مجالات الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، وتوفير فرص عمل، إلى جانب الاستفادة من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف النعماني، أن إدارة الجامعة تبذل جهود حثيثة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتفعيل المبادرة على أكمل وجه، حيث تم الإنتهاء من إعداد خطة تنفيذية للبرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة التى ستقدم لكل الفئات العمرية، وتغطي كافة المناطق بالمحافظة، بمشاركة مختلف الأجهزة المعنية والجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها تنمية رأس المال البشري الذي يعد الثروة الحقيقية لمصر.