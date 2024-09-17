الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الشاباك يعلن إحباط خطط حزب الله لاغتيال شخصية أمنية سابقة

الامن الاسرائيلي
الامن الاسرائيلي

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" "إحباط محاولة "حزب الله" اللبناني اغتيال شخصية أمنية سابقة"،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

txt

الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول 66 مهمة إنسانية بقطاع غزة خلال الشهر الجاري

txt

تعديل نمو اقتصاد إسرائيل نحو الانخفاض

وقال "الشاباك" في بيان إنه "في عملية مشتركة تم إحباط عملية بواسطة عبوة ناسفة لحزب الله كان يخطط لها أن تستهدف مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية وكان يخطط لتنفيذها في الأيام القليلة المقبلة"، مبينا أنه "خلال العملية كشف جهاز الشاباك عبوة ناسفة من نوع كليماغور التي يعرف بإستعمالها من قبل حزب الله والتي كانت مخصصة لاستهداف الشخصية. وكانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل حزب الله من لبنان".

وأضاف: "لقد حالت الجاهزية العملياتية وأنشطة القوات دون تنفيذ هذه العملية الارهابية التي كانت في مراحل تنفيذها الأخيرة، كما تم اطلاع الشخصية المذكورة من قبل الجهات الأمنية وتم إرشادها بناء على ذلك"، مشيرا إلى أنه "في هذه المرحلة لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات بهذا الخصوص

 

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول 66 مهمة إنسانية بقطاع غزة خلال الشهر الجاري

نتنياهو: إسرائيل تحتاج لتغيير جذري على الحدود مع لبنان

خبير عسكري: إسرائيل ستعاني من صواريخ الحوثيين الجديدة لهذا السبب (فيديو)

حماس: إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزة

إسرائيل: الجيش أبلغ عائلات 3 محتجزين بغزة أعاد جثثهم في ديسمبر الماضي بنتائج تحقيقه

سبب استهداف إسرائيل لمنظمة "الأونروا" (فيديو)
الجريدة الورقية