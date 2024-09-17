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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لفتة مميزة من هانز فليك لجهازه الفني في برشلونة

فليك
فليك

قدم هانز فليك، مدرب برشلونة، لفتة تقديرية مميزة لجهازه الفني خلال الموسم الحالي، بعدما فاز فليك، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لشهر أغسطس بفضل تحقيقه 4 انتصارات من 4 مباريات، أراد أن يبرز تقديره لجميع أعضاء الجهاز الفني.

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حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قام فليك بدعوة جميع أعضاء الجهاز الفني لالتقاط صورة جماعية مع جائزة أفضل مدرب بعد الفوز الكبير 4-1 على جيرونا، وذلك في ملعب "تيتو فيلانوفا" بعد انتهاء التدريب.

هذه اللفتة جاءت كنوع من الشكر والتقدير لجهودهم المستمرة ولم تكن هذه اللفتة الوحيدة من فليك، فقد سبق أن دعا أعضاء الجهاز الفني إلى عشاء الثلاثاء الماضي، لتعزيز الروابط بينهم في بيئة عمل مريحة، مما ينعكس إيجاباً على الأداء. 

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن فليك يحرص دائماً على تقدير عمل مساعديه، سواء في التعامل معهم أو أمام اللاعبين.
 

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