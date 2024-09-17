العثور على جثمان موظف بالمعاش

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة موظف بالمعاش مقيم بدائرة القسم داخل إحدى الغرف بمسكنه بدائرة القسم مقيد وعدم وجود الهاتف المحمول الخاص به.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث قرر أحدهما بتعرفه على المجنى عليه منذ فترة فإختمر فى ذهنه سرقته، فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى وقاما بالدخول إلى مسكن المجنى عليه والتعدى عليه وكتم أنفاسه خشية افتضاح أمرهما إلا أنه توفى، وإستوليا على (هاتف محمول – شاشة تلفاز – الفيزا كارد) ولاذا بالهرب".

وتم بإرشادهما ضبط ( الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – هاتف محمول قاما بشرائه من متحصلات الواقعة – شاشة التلفاز – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من الفيزا كارد)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر فقد شهد الطريق الزراعي الغربي بمركز المنشاة حادثً إنقلاب سيارة على الطريق عقب اختلال عجلة القياد بيد السائق، حيث أسفر عن وفاة قائد السيارة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشأة المركزى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الغربي بمركز المنشأة انتقلت قوة من مركز الشرطة، لموقع الحادث للوقوف على تفاصيله.

تبين من الفحص والتحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة أنه أثناء قيادة المدعو علي ن. م. أ 57 سنة سائق ومقيم بدائرة المركز للسيارة على الطريق الزراعى الغربى، دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

كما أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشأة المركزي، وبسؤال شقيق المتوفى، المدعو عصام 39 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ونفى وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم تحرير محضر بالحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق، وصرحت بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية الجثة.

وأصيب 21 شخصًا من العمالة الزراعية بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمحور الضبعة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، بطريق محور الضبعة، إتجاه الضبعة، مما أسفر عنه إصابة 21 شخصا بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزى، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.