فليك: مواجهة جيرونا اختبار صعب وثقتنا كبيرة بعد سلسلة الانتصارات

أكد هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، على صعوبة مواجهة فريق جيرونا في تصريحات أدلى بها قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، التي ستُقام يوم الأحد على ملعب مونتليفي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأشار فليك خلال المؤتمر الصحفي إلى أن جيرونا، الذي يشارك حالياً في دوري أبطال أوروبا، يعتبر فريقاً معقداً وصعب المواجهة، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم أداء قوي بفضل الانتصارات الأربعة التي حققها برشلونة في بداية الموسم.

وقال: "جيرونا فريق قوي، لكننا نملك الثقة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية هذا الموسم. المباراة ستكون بمستوى دوري الأبطال، ونحن جاهزون لمواصلة الأداء الجيد".

وأضاف فليك: "ستكون المباراة اختباراً مهماً لنا، وسنعمل على ضغط جيرونا والدفاع ككتلة واحدة يجب أن نكون قريبين من حامل الكرة ونستغل فرصنا في الاستحواذ على الكرة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأكد فليك أن المباراة تعد اختباراً جيداً قبل بدء منافسات دوري الأبطال، وقال: "نحن نركز على تقديم أفضل أداء ولا ننظر وراءنا. الانتصار الكبير على بلد الوليد بسباعية يمنح اللاعبين الثقة، ونرغب في الاستمرار بنفس الحماس والرغبة في التسجيل".

وختم فليك: "هذه النتيجة الكبيرة لا تحدث في كل مباراة، لكنها تعكس رؤيتنا للمباريات. نأمل أن نواصل تقديم أداء قوي والظهور بأفضل مستوى".