"بسبب كثرة تقدمه لخطبتها".. فتاة تشكو من شاب في جنوب سيناء

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بابتزاز فتاة بمحافظة شمال سيناء.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد الفتاة (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) وبسؤالها أقرت بقيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) بالتقدم لخطبتها أكثر من مرة رغم رفضها له وتضررها من ذلك.

وأضافت بأن ما نشر عن طريق الخطأ وأنه لم يقم بأى محاولة إبتزاز لها، وبسؤال والدتها أقرت بمضمون ما جاء بالفحص وأضافت أنها لا تتهم المشكو فى حقه، والتمست أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لنجلتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بمضمون الفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة حملات مكبرة أسفرت عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 ملايين جنيه).

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة إضرام النيران بمصنع ملابس بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك مصنع ملابس "غير مرخص") بنشوب حريق بالمصنع " ملكه" ومشاهدة الأهالى لشخصين مجهولان ملثمان يقومان بإلقاء زجاجات "مولوتوف" على المصنع ولاذا بالهرب مما أدى إلى حدوث تلفيات بالمصنع وبعض المعدات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عامل سابق بالمصنع، وعاطل) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لسابقة عمل أحدهما بالمصنع وطرده منه فقام بالاتفاق مع الثانى على ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر فقد حملات أمنية لضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن "أسيوط- أسوان- دمياط")

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط–أسوان-دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (7) قضايا اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (4,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 1,045 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1,190 كيلو جرام لمخدر الهيروين).. بحوزة (8 متهمين لــ 5 منهم معلومات جنائية).

ضبط عدد (45) قضية اتجار فى الأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم ( 20 بندقية آلية –21 بندقية خرطوش - 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (45 متهمًا لــ 14 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (261) حكمًا قضائيًا متنوعًا.