الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الخارجية: المجر تقدم 200 منحة دراسية للطلاب المصريين.. ونتطلع لزيادتها

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن اللقاء مع نظيره المجري تناول عن  التعاون الاقتصادي والتجاري والمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم دورة لمجلس رجال الأعمال، إذ يوجد وفد من رجال الاعمال المجريين يرافق بيتر سيارتو، مؤكدا حرص مصر على مزيد من تفعيل علاقة التعاون بين القطاعين الخاص المصري والمجري لمزيد من دفع الاستثمارات المجرية داخل مصر.

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علاقات تعاون قوية في المجال الزراعي والمائي

وأضاف “عبدالعاطي” في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك علاقات تعاون قوية في المجال الزراعي والمائي بين البلدين، فضلا عن وجود تكنولوجيا مجرية متقدمة في مجال إدارة وترشيد استخدام الموارد المائية وسيكون هناك إعلان عن مشروعات في هذا القطاع قريبا بالتعاون مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية المصرية.

 مجال التبادل الطلابي

وتابع، أن هناك تعاونا في مجال التبادل الطلابي، موجها الشكر والتقدير لدولة المجر على المنح الدراسية التي تقدم للطلاب المصريين، والتي وصلت الآن بعد زيادتها إلى 200 منحة دراسية، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم قريبا.

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