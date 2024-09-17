الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

وزير الخارجية: لن نتنازل عن قطرة مياه واحدة (شاهد)

بدر عبدالعاطي وزير
بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه ناقش مع وزير خارجية المجر الأمن المائي المصري، مضيفًا: “أكدت أنه لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة، وتحدثنا عن ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وشددت على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية”.

txt

أرض الصومال المنفصلة تحدد موعد لإجراء انتخابات رئاسية

txt

وزير الخارجية يجري اتصالاً مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فيتنام

ترفض أي إجراءات أحادية تنال من وحدة وأمن الصومال

وأضاف “عبدالعاطي” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره المجري، اليوم الثلاثاء، أنه أكد على رفضه الكامل لأي إجراءات أحادية تنال من وحدة وأمن الصومال، مضيفًا: " تحدثنا أيضا عن ضرورة التوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات".

لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية

وشدد وزير الخارجية، على أنه لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وضرورة نفاذ المساعدات.

الجريدة الورقية