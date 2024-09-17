وزير الخارجية: لن نتنازل عن قطرة مياه واحدة (شاهد)

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه ناقش مع وزير خارجية المجر الأمن المائي المصري، مضيفًا: “أكدت أنه لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة، وتحدثنا عن ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وشددت على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية”.

ترفض أي إجراءات أحادية تنال من وحدة وأمن الصومال

وأضاف “عبدالعاطي” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره المجري، اليوم الثلاثاء، أنه أكد على رفضه الكامل لأي إجراءات أحادية تنال من وحدة وأمن الصومال، مضيفًا: " تحدثنا أيضا عن ضرورة التوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات".

لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية

وشدد وزير الخارجية، على أنه لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وضرورة نفاذ المساعدات.