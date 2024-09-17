مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة تشاركان بيوم تعريفي عن برنامج "ستارز"

تزامنًا مع احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة

تشارك كلٌّ من مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة في احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة بيوم تعريفي عن برنامج نجوم مصرية «ستارز» الذي أطلقته المؤسستان في أغسطس الماضي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024 في مجمع دمنهور بمحافظة البحيرة.

يعد برنامج "ستارز" إحدى ثمار التعاون المشترك بين المؤسستين لتنمية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ويشمل اليوم التعريفي تقديم محاضرات عن التنمية المستدامة، والوظائف الخضراء وريادة الأعمال، وتاريخ الدولة الفلسطينية ودور مصر الرائد، ومهارات الشباب الرقمية في مواجهة الحروب الإدراكية.

الجدير بالذكر أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية وديوان عام محافظة البحيرة يوم الثلاثاء الماضي، بهدف توثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما في مجال التنمية الثقافية وتنمية قدرات ومهارات الشباب المصري من الجنسين ومن مختلف الأعمار.