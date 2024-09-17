رقم إيجابي يعزز حظوظ ليفربول قبل مواجهة ميلان في دوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر مواجهة ليفربول الإنجليزي ضد ميلان الإيطالي، التي ستُقام مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.



يمتلك ميلان ميزة الأرض والجمهور في المباراة التي ستُجرى على ملعب "سان سيرو"، حيث يستضيف ليفربول كضيف ثقيل.

ومع ذلك، يعزز رقم إيجابي حظوظ ليفربول في هذه المواجهة، حيث تُظهر الإحصاءات أن ليفربول قد التقى بميلان في 4 مناسبات سابقة، استطاع خلالها الريدز تحقيق الانتصار في 3 لقاءات مقابل انتصار وحيد لميلان.

كما يظهر التفوق في حصيلة الأهداف، حيث سجل لاعبو ليفربول 12 هدفًا مقابل 10 أهداف لميلان.



ميلان ضد ليفربول



يسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والعودة بالنقاط الثلاث من إيطاليا قبل مباراة الإياب بين الفريقين. ويأمل المدرب الهولندي آرني سلوت في أن يكون صلاح مفتاح العودة لمنصات التتويج في دوري أبطال أوروبا، بعد أن حصل ليفربول على اللقب آخر مرة في موسم 2018-2019.

في آخر ظهور له، تعرض ليفربول للهزيمة بهدف دون رد أمام نوتينجهام فورست في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. لذلك، يسعى ليفربول للفوز اليوم لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة.

ومع ذلك، فإن مهمة ليفربول في مباراة اليوم لن تكون سهلة، خاصة وأن ميلان سيلعب على أرضه ووسط جماهيره، ويسعى هو الآخر لتحقيق الفوز قبل مباراة العودة على ملعب ليفربول.

