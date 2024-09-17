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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أكرم توفيق يوافق على تجديد عقده مع الأهلي بشرط

أكرم توفيق لاعب الأهلي
أكرم توفيق لاعب الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مطالب أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهايه الموسم الجديد.

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وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أكرم طلب من إدارة الكرة مساواة عقده بإمام عاشور الذي يحصل على ١٥ مليون جنيه سنويا.

وأضاف شبانة بأن إدارة الكرة عرضت على أكرم الذي يحق له التوقيع لأي نادي في يناير القادم ١٢ مليون سنويا.

واتم شبانة إنه من المنتظر حسم ملف تجديد أكرم عقب مباراة السوبر الإفريقي بنهايه الشهر الجاري.

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