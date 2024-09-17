محسن صالح يكشف أسباب فشل صفقة بن رمضان

أكد محسن صالح، الرئيس السابق للجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي، أنه كان متأكدًا من عدم إتمام صفقة التونسي محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي تصريحاته عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال صالح: "أحترم محمد علي بن رمضان، فهو لاعب جيد، لكنني كنت أعتقد أنه ليس أفضل من اللاعبين المتواجدين حاليًا في الأهلي، بل يتساوى معهم."

و أضاف: "كنت أعلم أن الصفقة لن تتم في الوقت الحالي بسبب تعقيدات كثيرة وصعوبات مرتبطة بها، ما جعل من الصعب انضمامه إلى الفريق."

وتابع: "أحاول تهدئة جماهير الأهلي التي كانت متحمسة جدًا للصفقة، ورغم أن بن رمضان لاعب جيد، إلا أنه مشابه للاعبين الموجودين في الفريق حاليًا، لذا لم أكن لأشعر بالحزن إذا لم تنجح الصفقة."

وأنهى صالح تصريحاته بالتأكيد على أن "اللاعب العربي المميز غالبًا لن يختار الانتقال إلى دوريات أوروبا الشرقية، حيث أن الرواتب في مصر تفوق بكثير ما يحصلون عليه في تلك الدوريات."