بروكسي وأسوان أولى التجارب الودية لسموحه استعدادًا للدورى العام

قرر احمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى سموحه خوض مباراتين ودتين لتجهيز اللاعبين لانطلاق الدورى العام والاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين ومدى الإستفادة من فترة الإعداد الأولى

ومن المقرر أن يخوض المباراة الأولى غدا الاربعاء في الرابعة عصرًا على ملاعب النادى امام بروكسى

بينما يخوض الودية الثانية أمام أسوان ومن المقرر ان يخوض جميع اللاعبين المباراتين خلال الأشواط الأربعة.

ويسعى "احمد سامى" لتدعيم الفريق بعدد من العناصر لسد العجز وخاصة فى الجبهة اليسرى و المهاجم ودخل الجهاز الفنى فى مفاوضات متقدمة للتفاوض مع الثنائى طارق طه الظهير الايسر و المهاجم عمر السعيد الا ان سامى لديه الرغبه فى التدعيم صغار السن وعدم الاستعانه بلاعبين فوق الثلاثين رغم الخبره لديهم