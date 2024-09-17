الأسهم الأوروبية ترتفع قبل قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-9-2024، بدعم من أسهم القطاع المالي مع توقع الأسواق لدورة تيسير نقدي في الولايات المتحدة قد تشهد بدايتها خفضا كبيرا لسعر الفائدة.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى 518.16 نقطة، وتفوق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني على نظرائه في أوروبا بارتفاع بلغ 0.7 بالمئة.

وتقدمت جميع القطاعات بقيادة المؤشر الفرعي لأسهم القطاع المالي الذي صعد واحدا بالمئة والمؤشر الفرعي لأسهم قطاع البنوك الذي تقدم 0.8 بالمئة. ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول أسعار الفائدة غدا الأربعاء في وقت تراهن فيه الأسواق على فرصة بنسبة 67 بالمئة لخفضها 50 نقطة أساس.

كما تترقب الأسواق نتائج استطلاع المعنويات في ألمانيا والمقرر صدورها في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.

وكان سهم كينج فيشر أكبر الرابحين بصعوده 6.6 بالمئة بعد أن رفعت شركة التجزئة الأوروبية المتخصصة في تحسين جودة المساكن الحد الأدنى لتوقعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وارتفع سهم شركة باري كاليبو السويسرية البلجيكية لصناعة الشوكولاتة 6.2 بالمئة بعد أن رفع بنك باركليز تصنيف السهم.

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 30313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 37107 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13143 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 7081 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 10107 نقطة.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 30221 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 36999 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13135 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 7025 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 10038 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2880 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 8146 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وكونتكت المالية القابضة، والمهندس للتأمين، وريكاب للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.320 مليون وثيقة بدلا من 3.300 مليون وثيقة.