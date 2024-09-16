خبير مالي يتوقع مواصلة البورصة لموجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع

يستأنف العمل بالبورصة اليوم بعد انتهاء عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف وسط توقعات بمواصلة مؤشراتها الصعود.

يتوقع اسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري 33000 نقطة، على أن يكون منطقة 31500 نقطه مستوى مقاومة.

كما يتوق أن تظل مستويات الدعم ما بين مستوى 30200 الى 29600 نقطه وهي مستويات الدعم الواقعيه بفرض عدم وجود مستجدات سلبيه خارجيه تؤثر على الاداء العام للسوق.

أتسم أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بالتماسك بصورة عامة، حيث أغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 أعلى مستوى30000 نقطة ، وهو المستوي التاريخي الذي احتاج المؤشر ان يجتازه حتى يتم اتخاذ اتجاه تصاعدي على المدى المتوسط .

رغم بعض عمليات التصحيح المصاحبة لعمليات جنى ارباح طبيعية، الا ان المؤشر الرئيسي استطاع الاغلاق اعلى مستوى 30000 نقطه وهو ما يدعم الاتجاه التصاعدي على المدى المتوسط ،رغم عدم وجود مستجدات اقتصاديه ، الا ان المعطيات الداخلية للسوق هي الداعم الرئيسي حتى الان لمحاوله الحفاظ على مكتسباته

كما أن سيولة السوق موزعه بشكل جيد على اغلب الاسهم والقطاعات بشكل عام وليس فقط الاسهم القيادية، ومن أجل دعم السيولة وزيادتها من خلال استقطاب استثمارات جديده وهذا يتزامن مع اتجاه الحكومة لإحياء برنامج الطرحات الحكومية، واستقطاب مستثمرين جدد.