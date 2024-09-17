"صباح الخير يا مصر" يسلط الضوء على أهم وأبرز الأحداث اليوم (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول أهم وأبرز الأحداث التي تشهدها البلاد اليوم.

انطلاق فعاليات معرض الكتاب في الدورة التاسع

وأفاد التقرير: «انطلاق فعاليات معرض الكتاب في الدورة التاسع، الذي ينظمه طلعت حرب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار المعارف للنشر والتوزيع، ومشاركة الجمعية المصرية للكاريكاتير في الخامسة مساءا بمقر نادي العجوزة، وتشارك فيه الهيئة العامة للكتاب ودار المعارف بأحدث الإصدارات المتنوعة في مختلف المجالات من إصداراتهم المختلفة في كافة السلاسل التي تصدر، ويفتح النادي أبوابه للزوار من الخامسة حتى الحادي عشر مساء ويستمر حتى 23 سبتمبر الجاري».

وأضاف: «سيشارك وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي اليوم في فعاليات المؤتمر العالمي جازتك 2024، أحد أكبر التجمعات الدولية في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، التي تفتتح أعماله في مدينة هيوستون الأمريكية ويستمر حتى 20 سبتمبر من الشهر الجاري، ويشارك به وزير الطاقة والمسؤوليات ورئاسات الشركات المختصة بالغاز الطبيعي والمسال والهيدروجين وتقنيات المناخ وحلول الطاقة منخفضة الكربون والصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة».

الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا

وتابع: «اليوم يشهد 6 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا من أهمها مباراة إي سي ميلان الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي في تمام الساعة 10 ليلا، وبنفس التوقيت مباراة ريال مدريد الأسباني مع شتوتجارت الألماني».