السيطرة على حريق بمصنع ملابس في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة إضرام النيران بمصنع ملابس بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك مصنع ملابس "غير مرخص") بنشوب حريق بالمصنع "ملكه" ومشاهدة الأهالى لشخصان مجهولان ملثمان يقومان بإلقاء زجاجات "مولوتوف" على المصنع ولاذا بالهرب مما أدى إلى حدوث تلفيات بالمصنع وبعض المعدات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عامل سابق بالمصنع، وعاطل) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لسابقة عمل أحدهما بالمصنع وطرده منه فقام بالاتفاق مع الثانى على ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر فقد حملات أمنية لضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن "أسيوط- أسوان- دمياط")

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط–أسوان-دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (7) قضايا اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (4,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 1,045 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1,190 كيلو جرام لمخدر الهيروين).. بحوزة (8 متهمين لــ 5 منهم معلومات جنائية).

ضبط عدد (45) قضية اتجار فى الأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (20 بندقية آلية –21 بندقية خرطوش - 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (45 متهمًا لــ 14 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (261) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,6 كيلو جرام لمخدر الحشيش–كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو").. بحوزة (3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (621) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12,5 كيلوجرام لمخدر البانجو–9,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى..عبارة عن (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية).

اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.