حملات أمنية تضبط مخدرات بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط–أسوان-دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (4,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 1,045 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1,190 كيلو جرام لمخدر الهيروين).. بحوزة (8 متهمين لــ 5 منهم معلومات جنائية).

ضبط عدد (45) قضية إتجار فى الأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم ( 20 بندقية آلية –21 بندقية خرطوش - 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (45متهم لــ 14 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (261) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضاياإتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,6كيلو جرام لمخدر الحشيش–كمية لمخدرى" الهيروين ، الشابو" ).. بحوزة (3متهمين لأحدهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (621) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم(7,3كيلو جرام لمخدر الحشيش–12,5كيلو جرام لمخدرالبانجو–9,5كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (3)قطع سلاح نارى..عبارة عن (بندقية خرطوش - 2فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5متهمينلهممعلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.